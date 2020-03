Las claves del plan de desarrollo de Antioquia

El reto no es fácil. Según el más reciente informe elaborado por el Dane, el departamento en conjunto registra un índice de Pobreza Multidimensional (IMP) de 17,1 y ocupa el puesto once como la región con mejores indicadores sociales. Aunque posee el municipio con el índice más bajo del país -Sabaneta- tiene otros como San Pedro de Urabá, Necoclí, Cáceres, Vigía del Fuerte y Murindó con profundas pobrezas estructurales y bajos indicadores en dimensiones claves como educación, condiciones de la niñez, salud, trabajo y acceso a servicios públicos.

Así se construyó

Lo que sigue

Opiniones

El diputado Luis Peláez (Polo Democrático) califica el plan de desarrollo presentado por la Gobernación como ambicioso y con un carácter social muy importante.

“Es una Gobernación equilibrada, que no solo está pensando en cemento (vías y grandes obras de infraestructura) sino en proyectos de impacto social. El problema no son las ideas, son los recursos y eso no está bien detallado porque proyectos como el Ferrocarril no tienen presupuesto asignado”.

Para Jorge Giraldo Ramírez, profesor de la escuela de Humanidades de Eafit, la clave del éxito del plan de desarrollo (y de la gobernación en general) es que las estrategias allí planteadas ataquen problemáticas complejas como el saneamiento básico en las regiones más apartadas del departamento y que los grandes proyectos impacten a poblaciones por fuera del Valle de Aburrá y del Oriente cercano.

“Hay que llamar la atención para que los recursos de la Gobernación se pongan en las regiones. Tienen herramientas físicas para tomar buenas decisiones, pero se requiere voluntad política que, por ejemplo, en la administración pasada no la hubo”.

Sobre el indicador de disminuir la tasa de homicidios de 35,9 a 25 (ver recuadro #4), Giraldo Ramírez opinó que le parece poco ambicioso porque no se equipara siquiera con la tasa de homicidios nacional.

“Es obvio que no depende solo de la Gobernación, pero Antioquia no debe aspirar a tener una tasa de homicidios superior a la tasa nacional. Valdría la pena ponerse una meta más exigente y enfocar todos los esfuerzos así no se termine cumpliendo, que trazar una meta suave y cumplirla. Aníbal Gaviria lleva 20 años en la política hablando siempre de la importancia de la vida”, opinó.

Como parte de ese ejercicio de deliberación, la Gobernación de Antioquia habilitó la línea de WhatsApp 3205760905 y el correo electrónico plan.desarrollo@antioquia.gov.co. Allí los antioqueños pueden resolver dudas y compartir ideas sobre el plan de desarrollo y los sueños para que Antioquia sea una región más equitativa .