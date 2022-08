El Ejército le negó ese día su sueño y lo envió de regreso a casa. Su estatura – le dijeron – no era compatible con las características que buscan en un militar. Julián no estaba de acuerdo. Así que volvió una semana después, y por si no les había quedado claro, les reiteró nuevamente que su convicción era la de un verdadero soldado. Esta vez lo escucharon.

Todo un reto

Ni lo más mínimo ha sido fácil. Los primeros dos meses le tocó usar zapatos porque no encontraban botas que le sirvieran: calza 31. Cuando llegó el momento de estrenarse en el polígono Henao sintió miedo, porque no alcanzaba a tomar el fusil por la empuñadura y tenía que agarrarlo por el proveedor. Aunque tuvo siempre claro que la habilidad con el arma no es lo único que hace a un buen soldado, sí tenía claro que para demostrar que merecía estar ahí no podía apegarse a ninguna limitación como excusa.

Sus compañeros y superiores fueron claves. Demostró tener su pulso firme.

El soldado Henao Ruiz se convirtió en el hombre de confianza en las tareas de campo del mayor general Juvenal Díaz, quien hasta la semana pasada comandaba la Séptima División y salió en medio de la reorganización que atraviesa el Ejército.

“Mi mamá es una de la que está más orgullosa por haber logrado esto”, dice el uniformado, quien ahora espera no solo seguir los pasos de su hermano, soldado profesional, sino que tiene la firme convicción de convertirse en suboficial y oficial, una de las premisas de la nueva cúpula militar encabezada por el presidente Gustavo Petro, quien garantizó a los soldados rasos que tendrán todas las garantías para llegar hasta los más altos grados.

Mientras tanto el soldado Henao sigue con disciplina firme demostrando, como tanto insiste, “que los sueños siempre son más grandes que los obstáculos que le pone la vida a uno”