Solo detallaron: “Entre los neutralizados se encuentran el cuerpo de alias ‘Hugo’ y de alias ‘Perea’”, cabecillas de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. Los Vallejo Múnera no podían creer lo que ocurría. Su papá, que estaba arreando vacas durante el mediodía del sábado, era rotulado como un bandido abatido. La noticia recorrió los montes poco poblados de La Clarita. Llegó hasta los filos en donde no entra ni la señal de celular. Se habló pronto de un supuesto “falso positivo”. Érica se embarcó en un viaje de dolor que está lejos de terminar.

Para sacarlo de Medicina Legal tuvo que gestionar la funeraria. El personal que asumió el proceso le permitió ver el cuerpo. ¿Que si era? Eh, avemaría, claro que era. Les dijo: no me lo vayan a cambiar. Cuidado, pues. Les recomiendo que lo arreglen bien. Era la responsable de retornar a Alcónides a Vegachí, de donde lo sacaron, así fuera muerto. Lo logró. El cuerpo llegó a las 3:00 de la mañana del jueves 26.

***

Las primeras precisiones de la Dirección Antinarcóticos llegaron el martes, día en que Érica recibió el cuerpo de su papá. El abogado Anatoly Romaña Díaz, en representación de la familia, había interpuesto dos recursos: una denuncia por desaparición ante la Fiscalía y un derecho de petición ante Antinarcóticos con copia a la Procuraduría.

La Policía, esa vez, aclaró que fueron cinco —y no seis— los integrantes del Clan del Golfo neutralizados. Y agregó: “En medio del fuego cruzado resultó herido Alcónides Vallejo Álvarez, habitante de la zona rural donde se desarrolló la diligencia de allanamiento, al cual se le prestaron los primeros auxilios y fue evacuado en un helicóptero a Barrancabermeja (...)”.

Una respuesta similar le dio la Dirección Antinarcóticos al derecho de petición elevado por la familia el 23 de mayo. En respuesta del pasado domingo, firmada por el capitán José Alfredo Rodríguez Durán, expresan: “(...) El lesionado fue entregado a personal médico del Cuerpo de Bomberos Voluntario quienes lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital General Regional del Magdalena Medio (...)”, donde fue reportado su deceso y posterior traslado a Medicina Legal el domingo 22.

Ese día Alcónides no cumplió con su rutina diaria que empezaba a las 5:30 de la mañana en La Clarita: recoger el ganado, llevarlo al corral, ordeñar y luego desayunar. Ese domingo no hubo quien le diera vuelta al corte ni a los trabajadores. Es que nunca se escuchó decir que fuera una mala persona, dice Elena Maya, de Carnitas Vegachí, lugar en que Alcónides se abastecía de carne.

Lo vio por última vez en medio del cierre por el paro armado que convocó el Clan del Golfo tras la extradición de alias ‘Otoniel’, entre el 5 y el 9 de mayo. Preguntó por Ramiro, el esposo de Elena, porque quería venderle unos cerdos. Hablaron. Estaban cerrando el negocio. No alcanzaron. “Una persona que viva en la región está expuesta a todo: a la guerrilla, a los paramilitares. Si uno u otro pide un favor, hay que hacerlo. Si uno se recuesta tiene problemas”.

Alcónides fue concejal de Vegachí en 2007 y fungió como presidente de la Junta de Acción Comunal de La Clarita durante 14 años. Tenía una fonda en la que vendía cerveza y gaseosa, allá en el rancho. Esa era la terminal de la vereda. Hasta allí llegaba el carro con los productos para los campesinos. Los patrullajes de ilegales eran frecuentes. Toca lidiar con eso si se quiere sobrevivir, dicen en la zona.

Alcónides era componedor de ánimos. Uno venía al rancho y, por muy ‘caretriste’ que estuviera, se devolvía contento, cuenta Ovidio Jaramillo Serna, quien lo sucedió en la JAC. Era el abogado de la vereda, luchaba por ella, gestionó un trapiche. También era el veterinario, afirma Ovidio. Si a una vaca se le atrancaba el ternero: ah, vaya donde Alcónides, él le soluciona.

Era un as para herrar caballos, dice Mónica, quien vive a 30 minutos del rancho a lomo de bestia. La yegua mía es fastidiosita para herrar, expresa, pero él no le tenía miedo. “Venga, mija, yo se la dejo lista en un momentico. ¿¡Qué no se va a dejar!? Quédese aquí no más”. Era rápido. Vital. Estaba entero.