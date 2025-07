Suenan propuestas cambiar el relato del narco en La Catedral para potenciar el turismo en Envigado

Se podría hacer una lista interminable de asistentes, que suben la montaña, no en un viaje a pie, como el del maestro Fernando González, sino en carros de los que bajan en busca de un pasado delictivo, violento. Entonces, sacian su morbo en ese lugar donde básicamente no queda nada del sitio original y luego se van de Envigado sin otra impresión, sin saber siquiera, muchas veces, que estuvieron en un municipio aledaño, pero distinto a Medellín.

“Si el relato de Pablo Escobar es más fuerte que las mismas fuerzas de la administración pública, llegó el momento de repensar la estrategia. Hemos fracasado al desconocer un relato que nos persigue hoy y nos perseguirá por mucho tiempo. A Envigado no le puede dar vergüenza de su memoria”. La frase es del concejal Leo Alzate, uno de los promotores de que La Catedral sea excusa para posicionar otra forma de turismo, para cambiar el simbolismo que tiene sin esconder el pasado, pero contándolo exaltando a las víctimas y no al victimario, con un discurso de construcción de memoria que sea gancho para mostrar sitios emblemáticos, gastronomía, emprendimientos, naturaleza, arte y cultura del municipio.

Es que La Catedral es una zona. No se trata solo de la estructura que se levantó donde antes fue la lujosa cárcel, del hogar geriátrico que hace casi 18 años se erigió en lo que era la cancha en la que reconocidos futbolistas jugaron por invitación de Escobar, de la garita envejecida y roída por el tiempo que perdura a las afueras ni del lugar donde era el helipuerto. No. La Catedral es todo un sector de naturaleza, en gran parte agreste, rodeado de dos atractivos naturales: el Salto del Ángel y el Chorro de las Campanas, que también atraen visitantes.

Hablando del tema, Gaviria relata una anécdota: hace algunos días fue a un encuentro con empresas del sector turístico y le contaron que cada semana llevan de 20 a 25 extranjeros a sitios de Envigado, con la Catedral como un infaltable. Pero que eso no desemboca en un consumo en el municipio: no prueban sus empanadas ni su famosa morcilla, no van a cafés ni restaurantes de las zonas gastronómicas. Y eso lo considera un despropósito.

No hacen caso de señales ni de restricciones. De hecho, la Alcaldía de Envigado tiene prohibido el acceso al Salto del Ángel, catalogado como una zona de “alto riesgo” y que no ofrece servicios turísticos. Pero la gente sigue ingresando por el lado de La Catedral porque el camino es más corto. O hay quienes llegan en busca de las huellas del fallecido narco y por curiosidad se adentran en el bosque, lo que incrementa los riesgos de accidentes, según el capitán Morales. Así las cosas, apoya la idea de que se organice la zona, con una mayor vigilancia, con un turismo más responsable.

Ella y otros 15 jóvenes de la fundación, quienes se han formado como guías turísticos, están convencidos de que esa historia no se puede esconder, pero que no tiene por qué ser apología al delito. Saben de primera mano que el lugar es visitado por muchos turistas, en especial extranjeros, a quienes guían hasta una parte. Son conocedores de los accidentes que se presentan, no en La Catedral como tal, sino en la ida al Salto del Ángel: “Mucha gente, incluso, se pierde por los caminos. Desde La Catedral hasta el mirador, que está a 15 minutos, el camino es seguro, pero muchos no hacen caso y siguen hasta el Salto del Ángel, que es un camino muy complicado. Llegan turistas en chanclas y pantaloneta, como si fueran para la playa; siempre damos las recomendaciones y algunos no las acatan”.

Lacompte señala que esperan que el Municipio los escuche en el diálogo de propuestas sobre La Catedral, a donde, dice, ha llegado gente que no sabe ni siquiera qué es Envigado. Por lo pronto, no hay nada concreto, solo ideas, pero que parecen no estar quedando en el aire.

Desde la alcaldía le dijeron a este medio que están escuchando, que no es tema sencillo, que son muchos factores para analizar. En el concejo, Gabriel Jaime Londoño, secretario de Desarrollo Económico, concordó con que hay fallas: “Muchas agencias (de turismo) que vienen de Medellín no invierten un solo recurso en el municipio, no gastan absolutamente nada, ni siquiera son agencias locales, no consumen en un restaurante, no se compran un recuerdo de Envigado, no comen empanadas, morcilla o tantas cosas de nuestro territorio”.

Que espera directrices, señaló Londoño. Habrá que ver qué pasa con las propuestas que buscan, como se ha intentado en otros sitios de Antioquia relacionados con Escobar, que vayan más allá del lucrativo negocio que idealiza la imagen de quien dejó una estela de sangre, desapariciones, homicidios, secuestros, torturas, bombas y atentados. Casi todos creen que es una época violenta que no puede esconderse, pero que puede contarse distinto. Incluso desde La Catedral.