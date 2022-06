En sus 20 años, Alejandro López ha cambiado de casa en varias ocasiones. Entre 2019 y 2020, alcanzó a vivir en tres. Pero en ninguna de las “mudanzas” estaban su mamá y su abuela, su familia más cercana y querida. Estuvo quince días en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (Cespa), tres meses en un establecimiento de reclusión en La Candelaria y siete meses más en La Pola. Robar a una persona le cambió la estadía y, por ahí derecho, la vida.

“En el Cespa me hicieron la audiencia y me dieron un abogado de oficio. Él me dijo que aceptara los cargos porque todas las pruebas estaban en contra mía. Acepté. Allá me dejaron 15 días. Luego me dijeron que me iban a dar medida de aseguramiento preventivo”, recuerda. Alejandro entonces tenía 17 años. Supo, tras el anuncio, que le esperaba un buen tiempo encerrado.