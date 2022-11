“A medida que pasaban los días él me iba enseñando que la falta de brazos no iba a ser una limitante para nada sino una posibilidad y eso me dio cierta tranquilidad, porque yo era muy joven y tenía miedo de no lograr ser el soporte que él necesitaba para salir adelante”, dice Marcela.

Hace el 80% de las cosas

En una cifra, su madre Marcela resume las capacidades de Jhonny. Dice que el 80 por ciento de la vida cotidiana de su hijo transcurre de forma natural. Johnny va más allá y asegura que todo lo vive de manera normal, que en nada de lo que se propone fracasa.

“En verdad nada me da lidia, porque desde niño me acostumbré a no tener manos, siento que no las necesito aunque haya cosas que den más lidia”, contesta.

La vida escolar, que aparentemente iba a ser muy difícil en estos tiempos de bullying y desarrollos tecnológicos, para él no significó nada diferente a asistir a las aulas, aprender a leer y escribir e ir quemando cada grado y etapa de la misma forma que sus compañeros de clase. La más temerosa del proceso era su madre. Cuenta que ha pasado por colegios privados y públicos. Jhonny sostiene que las dificultades que ha tenido no han sido con los compañeros sino de parte de los profesores, “porque muchas veces no ponen actitud y no hacen las adaptaciones para que todos nos sintamos iguales”.