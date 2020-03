Javiera Londoño, la mujer considerada fundadora de El Retiro y libertadora de esclavos en Antioquia

Le gustaba el azul y los sombreros largos. Seis años antes que ella, murió Ignacio Castañeda y a la iglesia Javiera Londoño llegó vestida con una saya azul de seda. Cuenta Daniel Acevedo que, al momento de la muerte del marido, las mujeres tenían que vestir de luto, de negro, como dictaban los códigos sociales de la época. Javiera no era así y, en la Colonia, ese tipo de actos eran castigados. Al momento de entregar su segundo testamento, lo tomaron como escándalo y trataron de hacerla ver como loca para no hacerlo efectivo. Los registros de la época muestran que el caso llegó hasta los tribunales y que en los juicios algunos testigos manifestaron que alguien que liberara a 140 esclavos no estaba en sus cabales. Al final, el caso llegó a la Real Audiencia de Santa Fe, la máxima autoridad del virreinato para definir estos pleitos y se resolvió a favor de Javiera y sus trabajadores.