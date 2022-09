La más reciente polémica en torno a Flórez tiene que ver con su sanción. El miércoles, los senadores Gustavo Bolívar e Isabel Zuleta, elegidos por el Pacto Histórico, pidieron que el partido Independientes activara un comité de ética para tomar medidas sobre el implicado. Unas horas después, Independientes respondió, con un comunicado, que no podían actuar jurídicamente, pues Flórez había renunciado al movimiento para hacer campaña al Senado.

El escándalo del senador Álex Flórez en Cartagena, borracho y descontrolado, parece noticia de ayer. La vertiginosa agenda informativa parece haber borrado el hecho. Pero no es cierto. La borrachera del senador todavía tiene repercusiones en el mundo político y ha develado una tensión en torno a su figura.

Pero la petición se cae por su peso, pues Flórez no se hizo elegir al Senado por Independientes. Lo que llama la atención es que, en apariencia, se quieran chutar la pelota para juzgar al senador. Aunque algunos congresistas del Pacto han rechazado públicamente el escándalo de Cartagena, a la coalición se le ha pedido más contundencia.

La petición de Zuleta y Bolívar es, cuando menos, curiosa. Hay que recordar que Álex Flórez llegó al Senado en la lista cerrada del Pacto Histórico, en el número 11. El Pacto no es un partido, sino una coalición de varios partidos y movimientos, una amalgama que se unió buscando una alternativa de poder. Pero, al ser una coalición, no tiene un comité de ética como lo tienen los partidos. Ese fue el argumento de los senadores para pedir a Independientes la activación de un proceso disciplinario.

Pues bien, pese a ese dudoso pasado, la Colombia Humana le dio el aval para entrar a la lista del Pacto Histórico. Flórez, fiel escudero de Quintero, fue la cuota del alcalde en la lista al Congreso. Quintero lo ha defendido después del escándalo en Cartagena, lo que ha puesto a varios contra las cuerdas: o lo rechazan y sienten la presión del alcalde, o callan y reciben el varillazo por no cuestionar al senador.

Pero el final de Flórez en el Concejo no fue honroso. Renunció el 12 de noviembre del año pasado y, solo un mes después, el Consejo de Estado ratificó la nulidad de su elección. Tenía una demanda que ya en primera instancia había fallado el Tribunal Administrativo de Antioquia en su contra. Su pecado: había firmado contratos con una entidad estatal, el Tecnológico de Antioquia, cuando era candidato al Concejo.

Luego del tire y afloje, las miradas recayeron sobre la Colombia Humana, el partido que dio el aval de Flórez. Álvaro Moisés Ninco, miembro de la junta directiva de la Colombia Humana, le dijo a este medio que el partido todavía no tiene un comité de ética, pues apenas hace 10 meses consiguió la personería jurídica. Sin embargo, confirmó que ya se le abrió un proceso al senador y que tomarán medidas disciplinarias al respecto.

“Activamos un mecanismo para investigar no solo lo de Cartagena, sino las denuncias que han salido en la última semana. Él pidió un permiso médico para estos días, mientras soluciona sus problemas. Su conducta va en contra de nuestros estatutos como partido”, comentó Ninco.

La pregunta es si la presión del alcalde Quintero permitirá que el partido tome una decisión como la expulsión, pues sería la pérdida de la cuota más grande del alcalde en el Congreso. Frente al tema, Ninco respondió que no tienen relación directa con Quintero, pero sí con Independientes. De hecho, dijo que el aval de Flórez se dio porque Independientes fue el que lo postuló. “Nosotros hicimos una alianza con ellos y nos dijeron que ese era el candidato. Por eso lo metimos a la lista”, replicó el líder de la Colombia Humana.

Según Ninco, Flórez no es una cuota política, pues ellos no han dado nada a cambio a Independientes: “En la dinámica de la cuota hay una transacción. Tú me das y yo te doy. En este caso fue una alianza política”.