Un suboficial del Ejército que presta servicio en el Batallón Bomboná de Puerto Berrío, Antioquia, está siendo investigado por ser el presunto autor de un abuso sexual cometido contra una cabo tercera de la misma institución, que hizo pública su denuncia a través de la emisora Caracol Radio.

Según este medio de comunicación, la víctima sería una joven de 20 años de edad, a quien el señalado habría accedido carnalmente y también habría intentado asesinar en hechos sucedidos en las propias instalaciones del Batallón Bomboná.

Los hechos, según el relato, ocurrieron el pasado 10 de noviembre del 2021.

La mujer, a quien el medio de comunicación le protegió la identidad, relató que todo empezó con un jugo que ese día le recibió a su presunto agresor.

“Le recibo el jugo, yo no me lo tomo y a él le inicia un desespero, pregunta por qué no me voy a tomar el jugo, yo me negué, pero al ver la insistencia de él, accedí y me lo tomé en presencia de él. Cuando eso pasa me agarra del cuello, mi habitación está entreabierta y cerrada, me coge fuertemente, me entra detrás de la pared y me ahorca, me dice que no es nada personal y que eso a mí me lo mandaron a hacer, luego me empieza a golpear contra la pared y perdí el conocimiento, cuando logro despertar veo que este señor me está arrastrando por la habitación y ya no me acuerdo de más”.

Más tarde, la mujer fue hallada en mala condición y llevada por varios compañeros al dispensario del batallón y luego es remitida al Hospital de Puerto Berrío, donde un médico le informó que había sufrido acceso carnal violento y había sido víctima de intento de homicidio.

De todo esto, en su relato a Caracol, la joven culpó al sargento por haber sido la última persona con la que ella tuvo contacto antes de perder la conciencia.

Al elevar su queja ante el comandante del batallón, la joven señaló que no recibió apoyo y que, por el contrario, el oficial le dijo que esta conducta es cotidiana en las Fuerzas Militares.

Afirmó que sufrió golpes en todo el cuerpo, que perdió mucha sangre, que al despertar tenía sus prendas íntimas rasgadas y que estaba viva de milagro.

Señaló, además, que el agresor le dijo que lo que él le hizo se lo habían mandado a hacer.

La víctima le indicó a Caracol que incluso le comunicó la situación al comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, pero él no le prestó atención. Dijo que además fue trasladada a otra guarnición para evitar el escándalo.

El medio de comunicación, en su indagación, reveló que el suboficial fue separado del cargo y que incluso está en detención carcelaria en las instalaciones del Batallón Pedro Nel Ospina, de Bello.

“Lo que sí se nos informó de manera oficial, desde la regional del Magdalena Medio del ente investigador, es que el sargento del Ejército Yimer Caracas Jiménez, por su presunta responsabilidad por el delito de acceso carnal violento agravado, fue cobijado con medida de aseguramiento carcelario”, precisó Caracol.

También sostuvo que desde la Séptima División del Ejército negaron que la cabo tercera no haya recibido apoyo médico, ni psicológico y que, por el contrario, ha tenido acompañamiento. Reveló que le enviaron documentos al respecto, pero no quisieron pronunciarse de manera oficial sobre el caso.