El miércoles se denunció que en el piso 12 de la Alcaldía contratistas y funcionarios de carrera revisaron las firmas. Hacia el final de la noche, Quintero solo trinó que terminaron de revisar, sin decir quiénes, y que no se habían logrado las firmas válidas requeridas. El consultor electoral Alfonso Portela explicó que esto sería grave y tiene calificación disciplinaria, porque los servidores públicos no pueden participar en esta labor, en tanto que el alcalde la debe pagar de su bolsillo y no con recursos públicos, con los que se paga la planta de la administración. EL COLOMBIANO consultó a la Alcaldía para confirmar si los rumores eran ciertos, pero no respondieron.