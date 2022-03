“Lo complicado es que de esos 38 indicadores, 23 tienen desfases de más del 30%, no es corregir décimas, son cosas evidentes. Otra cosa preocupante es que después de dos años, hay avance cero en 18 indicadores”, aseguró Villegas.

José Fernando Villegas Hortal, director ejecutivo de la seccional Antioquia de la CCI, afirmó que la entidad encontró sorpresas grandes porque no cuadraban muchos números. Específicamente, dijo, corrigieron 38 indicadores que tenían un puntaje bastante menor al reportado, es decir, el 41% de los indicadores analizados está inflado.

No son claros ni precisos los avances de ejecución de al menos 93 proyectos prometidos en el plan de desarrollo de la Alcaldía de Medellín, que ya tiene el sol a cuestas luego de superar la mitad de su periodo.

Incluyen logros anteriores

La pregunta de cómo fue la cuenta para llegar a los porcentajes reportados por la Alcaldía la transmitimos al Departamento Administrativo de Planeación. La subdirectora de Información, Jasblleidy Pirazán, contestó por escrito algunos de los reproches consignados en el informe de la CCI.

Dijo que la Cámara promedió el resultado del logro de cada uno de los indicadores para asegurar que el avance era del 59%, conclusión que “técnicamente no es válida”, porque en la metodología empleada por el Municipio los niveles de agregación incorporan criterios como asignación presupuestal, alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si pertenecía a proyectos estratégicos o contribuían a la reactivación económica por la pandemia.

La Cámara, añadió Pirazán, no tuvo en cuenta en sus cálculos el tipo de indicador, ni ponderaciones diferenciadas para cada indicador.

Pero fuimos al grano. ¿Con qué criterios se explican los porcentajes que no cuadran?

Pirazán respondió que la metodología de medición empleada por la CCI tuvo en cuenta las brechas existentes entre la línea base (punto de partida definido para la medición) y la meta propuesta al final del gobierno.

Esta ruta difiere con la establecida por el Municipio para la medición del avance de los indicadores del plan de desarrollo. ¿Y cuál es la utilizada por la Alcaldía? Pirazán señaló que tal como quedó aprobado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro, los logros reportados por las dependencias responsables de los indicadores tienen una forma de cálculo acumulado, es decir, incluyen la línea base.

Esa precisamente es la crítica de fondo de la CCI. Sostiene que los porcentajes que no cuadran es porque acumulan las ejecutorias que ya la ciudad había logrado en gobiernos anteriores.

Villegas dice que los planes de desarrollo, en especial este que fue premiado con un galardón nacional, está diseñado con indicadores fáciles de medir. Por eso debería utilizarse como herramienta para hacer control y determinar qué se debe ajustar sobre la marcha para cumplir las promesas.

Y el correcto avance de las promesas de los gobiernos locales son claves porque el cambio de Gobierno Nacional en agosto hace prever un segundo semestre de 2022 y un 2023 con poco dinamismo en obras de infraestructura, por lo que la esperanza es la reactivación de obras en los dos últimos años de gobiernos locales. Y Medellín, sostiene, registra una dinámica más lenta en el impulso de la obra pública, detonador por excelencia en la generación de empleo.

“Usan el indicador con todo lo logrado por las administraciones pasadas y debe ser solo lo logrado por esta alcaldía. Preocupa que nos estén dando información que no es cierta, al interior no se están dando cuenta que las cifras no son correctas”, concluyó el director Villegas