Las afectadas son 320 familias, de las cuales hay cerca de cien que ya ocupan sus apartamentos y las demás no han podido porque, a pesar de haber pasado seis años desde que inició la construcción, el complejo no ha sido terminado en su totalidad. Los retrasos, si bien tuvieron una justificación por las afectaciones de la pandemia por covid-19 en los años 2020 y 2021, se agudizaron este año tras la muerte, el pasado mes de marzo, del representante legal de la sociedad, Marino Salazar Serna, quien fue reemplazado por el suplente en dicha función, a quien señalan de parar la construcción.

El problema escaló tal magnitud, que la firma Salazar y Asociados, siendo socia de la Constructora Suramérica, lidera las acciones legales para que los apartamentos se terminen y se les cumpla a las familias con la entrega a cabalidad con todos los demás desarrollos incluidos en el proyecto, como parqueaderos, piscina, zona comercial y servicios que hoy tienen deficiencias, como el de acueducto, que no alcanza a cubrir a las 320 familias.

El testimonio de una de las personas afectadas, Patricia Gómez, puede resumir la situación que están viviendo las víctimas de este incumplimiento. Ella reside en su vivienda desde diciembre de 2021, pues hay que aclarar que los cuatro bloques están terminados y de hecho muchas familias los ocupan, a pesar de las deficiencias de muchos servicios.

Dice la señora Gómez que “el agua que tenemos no es suficiente y no es potable, porque nos proveen con carrotanques y nos hemos quedado sin agua por varios días; la Constructora ha incumplido la promesa de valor, porque cuando compramos el apartamento con los ahorros de más de 30 años, el proyecto nos prometía muchas comodidades. Hoy tenemos que parquear en una finca aledaña, porque aún no están terminados los parqueaderos, no podemos ingresar por la portería principal, que todavía no está construida, sino que entramos por una vía alterna, empantanada, peligrosa, poco iluminada e insegura. Todos nuestros sueños y ahorros de toda la vida se han visto perjudicados, muchas de las familias vivimos con miedo de perder el patrimonio, porque no tenemos ni siquiera las escrituras. Necesitamos que se solidaricen con nosotros y nos den una solución urgente para que nos entreguen el proyecto terminado”.