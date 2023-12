Desde EPM informaron que el apagón se debió a dificultades en la subestación Envigado, lo que generó la suspensión del servicio de energía en barrios como San José, Los Naranjos, Mesa, La Inmaculada, en Envigado; y Simón Bolívar, Zona Industrial 1, La esmeralda y Santa María, en Itagüí.

El capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, confirmó que la emergencia en el edificio del barrio Obrero se produjo posterior a la recuperación del fluido eléctrico y contó que las llamas causaron importantes daños en la habitación del apartaestudio, pero que no afectó otros lugares como la cocina y la sala.

El incendio fue controlado en más o menos 20 minutos, con apoyo de 15 bomberos del municipio. Al sitio se despacharon dos ambulancias y una máquina contra incendios de los bomberos de Envigado. Posteriormente, llegó una máquina de Itagüí, pero ya las llamas estaban apagadas.

Al momento de la emergencia no se encontraba nadie en el lugar, agregó el capitán, con lo cual no resultaron personas lesionadas. No obstante, se perdieron elementos como el televisor, la ropa, la cama y otros.

Aunque todavía no es posible establecer con certeza las causas del incendio, el capitán Morales, quien confirmó que el hecho ocurrió apenas regresó la energía, dijo que cuando llegaron al lugar notaron que los breakers habrían sufrido un sobrecalentamiento.

El comandante del Cuerpo de Bomberos concluyó que para determinar las causas exactas del incidente se requiere una investigación más compleja, que incluye las labores de profesionales en electricidad.