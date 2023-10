“Hace 40 minutos llamamos a los bomberos de Carepa, de Apartadó, del aeropuerto y de Chigorodó y ninguno se ha hecho presente”, se quejó en otro aparte el empleado que grabó el incendio.



Aunque no se reportaron heridos, por ahora no se ha conocido el balance de la emergencia y no ha trascendido si la finca tenía dispositivos antiincendios como extintores o por lo menos un plan de contingencia para atender este tipo de emergencias.