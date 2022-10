El delincuente implicado en el intento de hurto a una persona en el Centro Comercial Santa Fe, en El Poblado, ya está plenamente identificado por las autoridades, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana, general Carlos Humberto Rojas, pero aclaró que están limitados en su accionar porque la víctima no ha interpuesto la denuncia.

“Ya tenemos la trazabilidad, la identificación del victimario, pero hasta el momento no hay una denuncia y como el hurto no se materializó, no podemos actuar”, expresó el oficial en el consejo de gobierno de la Alcaldía de Medellín.