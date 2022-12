De acuerdo con las autoridades, este año se han registrado cuatro homicidios, lo cual ven con la mayor gravedad porque en 2021 fueron dos y en 2020 no se presentó ninguno. Asimismo, se han denunciado amenazas en contra de personas de la comunidad, no solo en Granada, sino también en otros municipios del Oriente.

No es una exageración el miedo que sienten los habitantes de Granada (Oriente antioqueño) por los delitos que han venido ocurriendo en este municipio, emblemático porque ha vivido los peores horrores del conflicto armado, desde la década de los 80, pero también por los enormes esfuerzos de paz y reconciliación de sus pobladores.

En consideración de los integrantes de la Mesa, las denuncias y los constantes llamados que han hecho no han tenido el efecto que deberían en las autoridades. Afirman que ha primado el silencio y que, incluso, se habría negado la presencia de los mencionados grupos armados.

Justamente, De la Calle y Carvalho elevaron esta preocupación hasta el presidente Gustavo Petro y el gobernador Aníbal Gaviria, para que se tomen las acciones correspondientes, que incluyan la instalación de un Puesto de Mando Unificado por la Vida.

“Granada ha superado las peores violencias. Estuve allá en algún momento, acompañado de Daniel Carvalho, y allí lo que vimos fue el más contundente testimonio a favor de la paz. Pero la situación se ha deteriorado y es la razón por la cual estoy suscribiendo, con otros dirigentes, una carta al gobierno y al gobernador de Antioquia para que se controle una situación y en particular pido un acto profundo de solidaridad y protección al municipio”, alertaron.

Por su lado, en días pasados, el alcalde de este municipio, Freddy Castaño, expresó que los homicidios, en principio, no estarían relacionados entre sí. Y manifestó que aunque no se baja la guardia frente al accionar delincuencial, todavía no se teme por una crisis de criminalidad.

Por lo pronto, queda esperar las acciones que van a implementar desde la articulación de autoridades de todos los niveles para devolverle la tranquilidad a la gente.