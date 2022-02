En estos 10 días, durante las conversaciones telefónicas sostenidas entre la mujer y el presunto secuestrador, este le dejó saber que atentaría contra la vida del infante si no retomaban la relación amorosa.

Los hechos ocurrieron en la capital antioqueña, cuando el sujeto le manifestó a la madre del menor que lo llevaría a dar un paseo. Sin embargo; horas más tarde fue contactada por el hombre quien le dijo que no le regresaría al niño, procediendo a llevárselo hasta el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

“Toda la vida se va a arrepentir (de haber terminado la relación). Usted no vuelve a ver a su hijo, solamente le van a quedar los recuerdos. La ley no me va a encontrar a mí”, le dijo el hombre a la afligida mujer en una de las llamadas.

Con la denuncia interpuesta por la madre ante las autoridades, personal del Gaula de la Policía local, así como de la sección de Infancia y Adolescencia lograron determinar que el secuestrador viajaría desde Cali hasta Medellín. Por ello, se organizó un operativo que terminó con la captura del hombre y la liberación del menor, quien fue llevado a un centro asistencial para determinar su estado de salud.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro simple.