A Jaime Alberto, de 53 años, lo custodian 13 perros. Tiene cinco hijos, pero no vive con ellos. Son Feliz, Excelente, Máximo, Paz y otros canes los que le hacen compañía en su casa. Casi todos tienen nombres de valores. Les puso así, dice, porque ha leído varios libros de superación y autoayuda: “Esto es difícil, usted no se imagina. Me pongo muy triste cuando los doy en adopción porque son mis compañeros. Si esto fuera fácil, todo mundo recogería perros de la calle”.

Lo particular de este albergue es que se sostiene gracias al maquillaje que todas las tardes frota este hombre sobre su cara. La transformación en mimo no es muy complicada: basta con un pintucaritas color blanco y de una máscara colorida. Lo demás lo pone él: la energía y la esperanza de que los tacos que allí se forman despertarán la empatía de los conductores.

Jaime Alberto decidió pintarse de mimo por primera vez hace siete años, cuando entró en quiebra y no tenía más que hacer. Entonces solo tenía un perro. La cantidad fue aumentando y eso a las personas les causaba gracia, según cuenta. “Me daba mucha pena. La gente me decía: oiga, esos perros no son suyos, usted es un paseador de perros”.

Pero no: no era ni es quien pasea a los perros activos y regordetes que lo acompañan hasta a la Autopista, o a los que son más dormilones. Es quien los cuida, una vez los recoge de la calle. Les tiene funciones: unos ayudan a transportar las canecas para el agua, otros las del cuido y otros las pelotas con las que juegan durante las tardes.

“La gente empezó a decirme que era una labor muy bonita. Que creara un albergue. Así nació Albergue Positivo”. A los conductores no les pide plata, explica, porque creen que lo que tiene es un negocio. Les dice: “Amigo, le doy un perro en adopción, y no le cobro nada. A veces aceptan, otras me dan para el cuido”.