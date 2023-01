Y agregó: “El hombre fue trasladado a un centro de protección, mientras que a la familia se le prestó asesoría para que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía”. El papá de dos de las menores, quien prefirió reservar su identidad, respaldó las declaraciones del mayor y entregó algunos detalles de lo ocurrido.

Según el hombre, el episodio que desencadenó el descontento en el sector tuvo lugar el miércoles pasado hacia las 5:00 de la tarde. Ese día, él dormía previo a comenzar su turno nocturno en el trabajo, cuando escuchó el grito de una de sus hijas.

“Como a las 5:00 me llama la niña llorando: ‘pa, pa, pa’. Yo le respondo: ‘¿qué pasó?’. Ella no me contesta. Corro para el cuarto. Estaba tirada en el piso. Me dijo que estaba cansada, que ya era la hora”, sostuvo el hombre.