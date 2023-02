La casa de Yelitza estaba justo al frente de donde paró el carro y, como estaba lloviendo, “John Jairo” le dijo que no se bajara para que no se mojara. Ella, por el contrario, ya quería entrar a su casa y le pidió con insistencia que le entregara el dinero que minutos antes le había transferido.

Yelitza recordó, en medio del trayecto, que no llevaba efectivo para pagar la carrera. “Le pedí el favor de parar en un cajero para sacar dinero (...)”. Para evitar que ella se mojara, “John Jairo” se ofreció a darle todo el efectivo que necesitaba y que ella le entregara ese dinero a través de transferencia. La pasajera, que hasta el momento no había notado una actitud extraña de su compañero de viaje , accedió a la propuesta y le transfirió 180.000 pesos, él solo debía quedarse con los $10.000 del valor de la carrera. “Cuando lleguemos te los paso (el efectivo)”, le dijo el conductor.

“Entrégame mi dinero que estoy de afán, me están esperando”, le dijo Yelitza justo cuando “John Jairo” volvió a tocarle las piernas para “tranquilizarla” porque la veía “muy tensionada”. “Estaba temblando... Yo solo me quedé ahí por mi dinero”, contó Yelitza, que aunque deseó huir de la escena se mantuvo ahí por la plata que le había dado su papá, la necesitaba.

Yelitza se quedó paralizada en el andén, llorando y empapada por la lluvia. Estaba desconcertada.

“No puede ser, me acosaron, me tocaron, y no solo eso: me robaron en mi cara”, fue su primera reacción ante Martha, la mujer que intervino en la escena y la acompañó a partir de ese momento.

Cuando por fin entraron a la casa, su tía Sandra Ocampo la recibió. Indignadas, las tres intentaron llamar al número que “John Jairo” registró en la aplicación. A ninguna le contestó.

El relato sigue en este audio: