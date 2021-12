Este establecimiento, localizado en el bullicioso cruce de Junín con Pichincha, todavía hoy es un paso obligado para quien en medio de la urbe desea degustar un rico producto de panader ía o conseguir materias primas para preparaciones de repostería y, cómo no, los tradicionales adornos de azúcar para los bizcochos.

“Aparte de los productos de repostería, también vendían enlatados y los licores, que eran vinos dulces o aperitivos. La gente (sobre todo la élite de Prado Centro) iba a comprar cosas que en otros establecimientos no se conseguían. Esto le daba un toque de exclusividad a La Viña”, recordó el escritor y periodista Reinaldo Spitaletta.

Otro aspecto que jugó en favor de La Viña en esa época fue su estratégica ubicación, ya que en ese entonces la esquina de la plazuela Uribe Uribe era referente cultural y comercial que se consolidó como el punto de encuentro de amigos, parejas y familias para “tardear” y socializar, por lo que los clientes llegaban allí para disfrutar de sus encuentros atraídos por los ricos olores. “Tengo clientas que me cuentan que en La Viña conocieron a sus esposos, o que el bizcocho de su matrimonio era nuestro. Incluso hoy en día hay gente que me pregunta por los importados que ya no se venden. El recuerdo sigue vigente”, agregó Doris.