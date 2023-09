Durante años trabajó en su investigación sobre hidráulica y se graduó en noviembre de 1947. Los diplomas en inglés siguieron con títulos en las universidades de Colorado y Texas, además de una pasantía de un año en el Bureau of Reclamation of United States, en Denver, la entidad que regula y administra las grandes obras de ingeniería energética de los 17 estados del occidente de Estados Unidos.

“No tuve zapatos hasta los 8 años, pero eso no fue impedimento para salir adelante, me refugié en la disciplina, la constancia y el estudio para cumplir mis sueños. Que bueno poder inspirar y dejar un legado a las futuras generaciones. Aprovechen el tiempo y luchen por los sueños, que todo es posible sin importar la edad. No sé si me quedan pocos o muchos años, solo sé que los que me queden viviré solo el presente, con ilusión, esperanza, humildad y sobre todo mucha gratitud”.

Esta semana, al entregarle el Escudo de Oro de Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria lo destacó como un símbolo de excelencia en la ingeniería y un faro de conocimiento. “Es un reconocimiento a una mente brillante que ha hecho historia en la ciencia y ha creado las más emblemáticas instituciones”, dijo.

Y no es para menos, porque Lucio Chiquito Caicedo es uno de los personajes más influyentes de la ingeniería colombiana durante el siglo XX. No faltaba diploma ni medalla, pero ahora está certificado que es un antioqueño de oro.