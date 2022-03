Hasta “mascotas” se han vuelto los hipopótamos en el Magdalena Medio

Los vecinos de Magdalena Torres son los más extraños del mundo: pesan más de una tonelada, vinieron de África y dormitan bajo el agua. Magdalena vive en Doradal, cerca a la Hacienda Nápoles, al frente de un gran lago. Sus vecinos se sumergen en ese lago, caminan a la orilla de la carretera y, de vez en cuando, asustan a un desprevenido. Qué agradables son los hipopótamos, si no se meten con nadie, dice; a menos de que los molesten. Entonces pueden ser los peores vecinos y, de una dentellada, dejar convaleciente o muerto a quien los hostigue.

Lo que más preocupa no es que la familia haya adoptado al hipopótamo, sino que estos sean sacados a otras zonas del país y, tal como pasó en el Magdalena Medio, se conviertan en una especie invasora. ¿Y qué tal si los llevan a los Llanos, a la Costa o a la Orinoquía?

David Echeverri, biólogo de Cornare, revela que no se sabe dónde fue grabado el video: “En estos casos hay que informar a las autoridades, porque es un acto clandestino. No se sabe dónde pasó, pero habría que formular una denuncia. Esto puede ser comercio de fauna exótica”.

Magdalena, por ejemplo, goza con los hipopótamos que viven en el lago frente a su casa. Allí, cuenta, llegan las hembras a parir y pasan un par de meses. “Las vemos con sus hijos paseando. En la noche salen y los vemos al lado de la carretera. La comunidad tiene respeto. Los turistas vienen y toman fotos. No son un problema y los queremos”, expresa.

Pero la presencia de los animales no es romántica. En el último año han atacado a dos hombres que, embestidos y aplastados, quedaron al borde de la muerte, aunque se salvaron. En Doradal están acostumbrados a su presencia y a que en la noche caminen por las calles, pero en los últimos tiempos han aparecido en lugares donde antes no hacían presencia y donde la gente no está acostumbrada a verlos.