En Hidroituango y Urabá está 57% de casos activos por covid-19 en Antioquia

El foco de Hidroituango

El 12 de mayo tres trabajadores del consorcio CCCI, que adelanta obras técnicas de la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, resultaron positivos por coronavirus, los primeros reportados en la megaobra. En ese momento, 13 personas fueron aisladas en un área especial del campamento del contratista. Una semana después se confirmaron ocho casos más por lo que EPM determinó practicar 2.826 pruebas a los trabajadores del consorcio.

En los resultados paulatinos que ha ido entregando la Universidad de Antioquia, entidad que realiza las pruebas, la cifra de contagios llegó a 192 positivos (2.634 negativas).

EPM, en coordinación con las autoridades de salud, optó por la movilización de las personas infectadas hacia Medellín para facilitar la atención hospitalaria, si se requiere, y para proteger a las comunidades cercanas al proyecto. Los casos positivos ya están en Medellín, informó EPM.

En la ciudad, los contratistas contagiados permanecen en instalaciones aisladas y están bajo el seguimiento del equipo médico de las EPS, que vigila su evolución.

Pero el temor al contagio en los municipios cercanos a la zona de influencia de la obra está latente. Varios habitantes de Ituango bloquearon el domingo parcialmente una vía para impedir la salida de trabajadores al proyecto.

“Nos dimos cuenta que había un cambio de turno de 40 personas que saldrían del proyecto para el pueblo, por otras 40 que estaban en el pueblo y van a trabajar a la obra. No los vamos a dejar pasar, porque yo tengo familia y no puedo permitir que me infecten un hijo. Hay muchos contagiados allá”, indicó un lugareño.

La comunidad de ese municipio pidió a EPM, a través de un comunicado, impedir la salida de los trabajadores hacia los municipios cercanos y que se suspenda cualquier interacción entre las localidades vecinas y el proyecto. “Exigimos que se desarrolle un proceso de diálogo con la comunidad que cuente con representantes de EPM, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín”, dijo la comunidad.

Astrid Elena Chavarría Correa, alcaldesa de Toledo, dijo que el municipio continúa con labores de prevención para evitar casos. “Estamos articulados con el proyecto para conocer de primera mano el estado de las personas que pertenecen al municipio y laboran en la obra”, informó.

A raíz del foco de contagio (39 % del total de casos en Antioquia), la pregunta es por qué no se suspende la obra. EL COLOMBIANO le transmitió el interrogante a EPM que indicó que aún en tiempos de pandemia, las obras para la mitigación del riesgo en el proyecto deben seguir. “Es vital mantener las condiciones de estabilidad de las obras porque con su avance se protege la seguridad de las comunidades aguas abajo de la presa”, expresó.

EPM añadió que como proyecto de interés nacional, la futura central de generación debe permanecer activa y, por lo tanto, está eximida y puede seguir en ejecución (numeral 31 del Decreto 457 de 2020).

Ana Milena Joya Camacho, gerente Ambiental y Social Proyectos e Ingeniería de EPM, dijo ayer al término de una reunión extraordinaria con la Gobernación que se estableció una mesa permanente para hacerle frente a la nueva contingencia del proyecto. “Se practicaron pruebas a todos los trabajadores y, a la fecha, van 192 positivos. Los cuidaremos para que puedan superar esta prueba”, expresó. Aún no han sido entregadas todas las muestras, acotó Joya.