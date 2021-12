Quintero le replicó: “No señor Gobernador, no es un problema de seguros. Es un problema de dignidad. Que los responsables paguen por sus daños y no los ciudadanos. Seguros no cubren mil millones de dólares en daños (4 billones) ¿Por qué lo deberían pagar los ciudadanos?”.

Ahora, con el acuerdo que anunciaría la aseguradora Mapfre, Hidroituango se salvaría, por lo menos hasta el encendido de sus dos primeras unidades. Así las cosas, el alcalde habría exagerado un poco al decir que la aseguradora no pagaría y, sobre todo, quedaría de manifiesto que no se trataba de un asunto de dignidad.