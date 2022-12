Buscando quedar bien tanto con la Creg como con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), la fórmula de EPM fue declarar la operación comercial pero sin entrar a generar energía de forma continua, hasta que no se haga la evacuación ordenada.

Es decir, EPM dio por cumplido ayer el compromiso que tenía ante la Creg luego de recibir la certificación de XM, por lo que el gerente Carrillo afirmó que ya no hay lugar a la ejecución de las garantías bancarias porque “EPM cumplió con lo que exigía la regulación”. Claro que esa declaración de disponibilidad de generación de las dos unidades la debe avalar un auditor.

“La etapa formal es ofertar energía demostrando que la potencia ofrecida está disponible. Ofertamos en modalidad de pruebas, un mecanismo que tiene la regulación. Para ofertar en esta etapa no era necesario hacer la prueba de rechazo y carga, que es la que necesita que se realice la evacuación aguas abajo”, dijo.

Entonces, ¿qué sucederá a partir de hoy? Luego de declararse disponibles y poner una oferta de precio, el centro de despacho determina cuánta energía necesita. “Puede suceder que digan que van a hacer más pruebas para ajustar parámetros y no tienen ningún impedimento”, dijo Arboleda.

¿Qué queda pendiente entonces? Varias cosas. Aún no se ha realizado la prueba más exigente: la de sincronización con rechazo de carga a máxima potencia, que consiste en cargar cada máquina de a poco hasta llegar a 300 megavatios de energía. Esta prueba deberá realizarse con base en lo estipulado en la Resolución 1056 de la Ungrd, que el alcalde Daniel Quintero aseguró será acatada y por eso se hará la evacuación de 3.500 personas en cuatro municipios, posiblemente antes de dos semanas. “Hasta que no se haga la evacuación y la prueba no podemos generar energía de manera continua. Pero el hito de cumplimiento ya está dado”, reiteró el gerente Carrillo.