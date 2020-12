¿Dónde terminaron los casi $4 millones que tenía una habitante de calle en Marinilla?

La fusión de varios municipios en un ente territorial traería implicaciones normativas y administrativas. Rafael Felipe Gómez Uribe, abogado experto en derecho inmobiliario y urbanístico, explicó que una de las consecuencias con mayor impacto político es la pérdida de la independencia gubernamental, del manejo presupuestal y de la distribución de las regalías, entre otros. “El manejo de un distrito es más complejo. En Bogotá algunas zonas manifiestan su descontento por sentirse solas y abandonadas. Si cada uno de los municipios goza ahora de autonomía tributaria, luego se tendrían que acoger a las disposiciones distritales. Siempre será una cuestión con pros y contras, pero no estoy ni a favor ni en contra porque en Colombia no tenemos muchos ejemplos que pudiéramos acoger para comparar y los que tenemos no han mostrado eficiencia”.