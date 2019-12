Casi todos los recorridos hacen una pausa en un parque infantil de dos toboganes en el barrio Las Independencias. Los guías recuerdan, con exactitud, el nombre del niño que lo inspiró, Sergio Céspedes Serna, quien perdió la vida en uno de los momentos más álgidos de la violencia. “Yo los invito a deslizarse por los toboganes para celebrar la vida, recordar que fuimos niños”, dice el “Flako”. “Con tan solo siete años, a Sergio Céspedes no se le pregunta si quiere vivir. De una manera muy egoísta se le arrebata la vida”, apunta Cataño. Cuenta que los obreros que construían el parque deciden no continuar la obra hasta que se le haga un homenaje al niño: “El parque no le devolverá la vida, pero significa mucho para su memoria”.