“Si queremos sacar adelante a Antioquia no podemos acaparar alimentos”: secretario de Agricultura

Un nuevo llamado a la calma y a propiciar un consumo racional de víveres y elementos de aseo realizó este miércoles la Gobernación de Antioquia.

Esto, luego de un recorrido por la Central Mayorista de Antioquia (Itagüí) y por la plaza Minorista (Medellín) del secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, donde se monitoreó la llegada de productos para garantizar un abastecimiento adecuado para los cerca de 4 millones de personas que viven en el Valle de Aburrá en medio de la contingencia por la contención de la covid-19.

“La cadena de abastecimiento de alimentos está garantizada en el área metropolitana. No hay escasez de productos y si en algún momento escasea no es porque no se estén produciendo o porque no estén llegando sino por el pánico de la gente que va y compra más de la cuenta. Si queremos afrontar el reto con seriedad y sacar adelante a Antioquia no podemos acaparar alimentos o el resto de víveres. Compremos lo que normalmente compramos”, indicó el secretario.

El panorama en algunas cadenas de supermercados en el área metropolitana se ha venido repitiendo desde el pasado fin de semana: filas extensas, carros de mercado cargados con los mismos productos y algunos elementos como el jabón de manos, blanqueador y alcohol antiséptico que se convirtieron en los más perseguidos por los compradores. También aumentaron las compras de alimentos no perecederos como los granos o los enlatados y no es raro ver góndolas vacías de estos productos mientras vuelven a surtir.

Por su parte, el gobernador Aníbal Gaviria envió un mensaje de tranquilidad a la población antioqueña, sobre la necesidad de comprar de manera racional y no acaparar víveres que pueden poner en dificultades a otras personas.

“La gente no tiene que salir a comprar de forma masiva esos productos y, por el contrario, hacerlo puede afectar a otros. Hay que hacer un llamado a la calma y a tener responsabilidad porque hay que estar unidos”.

Aclaró que los gremios de comercializadores como la Andi y Fenalco confirmaron que tienen suficiente inventario y capacidad de respuesta para abastecer incluso picos de demanda.