Gerente de Savia Salud renunció para adherirse a la campaña de Federico Gutiérrez

Según expresó Morales, zanjada la discusión de si estaba o no inhabilitado, la verdadera discusión es si debería o no permanecer en el cargo mientras hace campaña en favor de Federico Gutiérrez. “Y la respuesta es no, no debo hacerlo, por eso presenté mi renuncia”, expresó.

Pero Morales no quería renunciar al cargo. De hecho, pidió a Savia que le otorgara una licencia no remunerada durante dos meses para poder hacer campaña y luego sumarse nuevamente a sus funciones, pero le negaron al solicitud y por ello presentó su renuncia.

El médico reconoce que la decisión de sumarse a la campaña de Gutiérrez responde a una razón fundamental y es su cercanía con Enrique Peñalosa, con quien trabajó en el pasado durante las alcaldías de Peñalosa en Bogotá y a quien además ha acompañado en todas sus campañas políticas.

“Es una persona que respeto y aprecio y que me respeta y aprecia. Me llamó y me dijo que iba a estar en el comité político (de Gutiérrez) y que quería que los ayudara en la temática de salud. Luego me llamaron de la campaña y me preguntaron que si podía ayudarlos y dije que sí”, manifestó Morales.

Interrogado acerca de qué tanto puede afectar a Savia Salud el cambio de gerente justo en un momento en el que atraviesa por un complejo proceso de capitalización, Morales aseguró que no cree que se entorpezca la situación de la entidad que tiene 1,6 millones de afiliados y es propiedad de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama.

Publicidad

“Savia tiene un equipo humano consolidado muy bueno que, siempre y cuando cuente con un líder que no llegue a politiquear, seguirá avanzando. Precisamente hoy estuvimos reunidos con la Supersalud para hablar sobre el levantamiento de la medida de vigilancia porque ya logramos que todos los socios capitalizaran, pusieran plata”, señala.

Ahora Savia, la EPS de régimen subsidiado más grande del departamento, tiene el reto de materializar la capitalización ante el Ministerio de Hacienda para lo cual necesita una emisión de bonos, un proceso administrativo y financiero complejo, de cuyo éxito depende buena parte de la red hospitalaria tanto pública como privada, por las millonarias deudas que todavía Savia con los hospitales del departamento.