Entre aplausos y ovaciones, los silleteros oriundos de Santa Elena desfilaron por las calles de Medellín y mostraron sus creaciones hechas con las flores más bellas de Antioquia.

En el transcurso del día se fueron conociendo los nombres de los ganadores del Desfile de Silleteros 2022 por categoría. Aquí están cada uno de los galardonados, quienes dieron mensajes de agradecimiento a sus familias y al pueblo antioqueño por recibirlos con tanta alegría en este evento que desde hace décadas se convirtió en una tradición paisa.

Ganador categoría Tradicional:

John Jairo Grajales Gómez de la vereda El Porvenir fue el ganador de esta categoría, en la que la silleta es un símbolo de tradición y solo se hace con flores de Santa Elena. Representa la tradición de los ancestros silleteros. El ganador de esta categoría se lleva una suma de dinero de $2.288.181.

“Es un orgullo compartir estos premios con Medellín, con el mundo entero, con mi familia. Estoy demasiado orgulloso de haber obtenido este galardón que me he ganado. Gracias a todos, incluyendo a Dios padre y a mis papás que ya no están conmigo pero siguen presentes”, expresó con emoción John Jairo Grajales.