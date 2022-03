Las frases machistas que rechazan las secretarias de la Alcaldía de Medellín este 8M

Con frases machistas, que las hicieron sentir excluidas, las funcionarias de la Alcaldía de Medellín alzaron su voz este 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. En camisetas plasmaron las palabras que les han dicho desde que están en el sector público. La gestora social de Medellín, Diana Osorio, recordó lo que una vez le dijo un profesor universitario: “La primera dama no conserva su lugar”. Recordando el hecho, cuestionó: “¿Cuál es el lugar que él se imagina que yo debo tener? ¿Que no diga, que no hable, que no haga? Esas posiciones no nos las dictan los hombres, las mujeres las elegimos”.

A la actividad se sumaron 11 de las secretarias de la Alcaldía. Cada una estampó alguna de las frases que tuvo que escuchar. Para Osorio, la jornada es importante en el sentido de hacer visibles esas posturas machistas que no deben normalizarse, con frases como “Por ser mujer no le van a copiar” o “Eres muy emocional”.