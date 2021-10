Mientras que EPM informó este viernes que radicaría en el Concejo de Medellín un documento para aclarar aspectos relevantes sobre el proyecto de acuerdo que busca la venta de las acciones de la compañía en UNE e Inversiones Telco, las dudas persisten y las posturas difieren entre los distintos sectores.

Así quedó demostrado en los cinco foros que se desarrollaron esta semana en las sesiones plenarias para aclarar interrogantes y poner de manifiesto las consideraciones de gremios, academia, movimientos políticos y organizaciones sindicales y sociales, entre otros grupos. Las voces a favor y en contra son solo el reflejo de lo que se ha movido entre los mismos concejales: una división de opiniones que va más allá de las razones técnicas sobre la pertinencia de que EPM salga por completo de su participación en la empresa de telecomunicaciones.

Hay bajo la mesa también posiciones que hablan de que el debate se está moviendo en medio de un ambiente de desconfianza hacia la Alcaldía de Medellín y hacia la influencia que esta pueda tener en los manejos de EPM, tras polémicos nombramientos en altos cargos de personas cercanas al mandatario local.

Por otro lado, una de las motivaciones más grandes para quienes dicen no a la venta, o no están seguros de su decisión, es que no saben aún cuánto será el monto que se pagará por las acciones. En el otro extremo, los que dicen sí reiteran la necesidad de asegurar los recursos para EPM con la venta de una participación accionaria que no le representa mayores utilidades.