No obstante, en cuestión de políticas públicas, Camargo advirtió que aún hay un largo camino por recorrer. Por ello, propuso por ejemplo, cargar al precio de los combustibles los impactos que generan en la salud pública.

Hacia un mercado más competitivo

En el segundo bloque, los panelistas hablaron del panorama que tienen los usuarios a la hora de comprar vehículos eléctricos.

El desconocimiento de las ventajas de estos automotores, así como su precio en el mercado, son las principales barreras para acceder a la movilidad de cero emisiones, coincidieron los expertos.

Carlos Rodríguez, gerente de Marca de Ford, advirtió que los usuarios expresan temores infundados frente a la tecnología híbrida. Inquietudes sobre si los vehículos tienen la fuerza y la autonomía suficiente para enfrentar nuestra topografía, siguen siendo las dudas más comunes.

Sobre el precio de los vehículos eléctricos, los invitados coincidieron en que la mayoría de compradores aún sigue pesando más en el costo inicial de los vehículos, que en variables como el ahorro de tiempo que representan.

“La gente no entiende cuánto le cuesta usar un carro o una moto, no tienen en cuenta valores como el Soat, mantenimientos e impuestos, que repercuten en el precio final de un vehículo y que, en el caso nuestro, una bicicleta no tiene”, dijo Juan Fernando Ruiz, socio fundado y gerente de Bike Partner S.A.S. Los expertos plantearon que en la ecuación también debe entrar la cultura y el conocimiento de los ciudadanos ante estas nuevas tecnologías, que plantean cambios en el estilo de vida y la cotidianidad.

Transformación cultural, la clave

Estos cambios culturales fueron el eje central de los dos últimos bloques, en donde se analizó cómo podría construirse una cultura de movilidad sostenible y sus implicaciones en la vida cotidiana.

Carolina Ramos, consultora del Parlamento Europeo, propuso que la experiencia de ese continente podría ser un ejemplo de que la movilidad sostenible sí se puede implementar, siempre y cuando se conciba como una responsabilidad compartida entre los diferentes actores de la sociedad. Mauricio Mesa, líder del colectivo SiCLas, insistió por su parte que, más allá de un aporte al ambiente, la movilidad sostenible es un estilo de vida que ofrece más libertad para moverse por la ciudad y mejora la salud del ciclista.

Según coincidieron todos los invitados, la clave para que esa transición sea exitosa estará en que las empresas, el Estado y los ciudadanos trabajen en equipo y coordinen sus acciones, para que el sueño de una ciudad más limpia no se quede como una promesa en el papel.