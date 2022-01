Registraduría pide a la Fiscalía investigar presunta falsificación de firmas de la revocatoria

Esta decisión del área jurídica del órgano electoral es un mero trámite que debía hacer porque dentro de su competencia no está investigar la posible existencia de falsificación en las firmas recogidas, como lo han reiterado jueces de la República en los fallos recientes sobre el tema.

Entre las consideraciones que constan en el fallo, respecto al tema de las supuestas suplantaciones, el director de Censo Electoral, Roberto Cadavid hizo constar que “del análisis realizado a las dos mil ochocientos veinte (2.820) firmas, que en el escrito (anexo 2 ) indica corresponde a ciudadanos que denunciaron no haber apoyado el mecanismo de participación ciudadana para la revocatoria del mandato del alcalde de Medellín- Antioquia, la RNEC no puede determinar si hay o no suplantación u otro delito”.

Lo anterior, según el fallo, “porque, como se manifestó anteriormente, la Entidad no es competente para decidir si se presentó un hecho punible, por tal motivo, no podría invalidar dichos apoyos hasta tanto no haya orden judicial que así lo decrete”.

Algo similar ocurrió con la declaración de improcedente a la tutela presentada por Susana Gómez, candidata a la Cámara de Antioquia por el Pacto Histórico, según la cual a su sobrina en condición de discapacidad le habrían suplantado la firma.