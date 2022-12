Les dijo que no estaba allí por intereses políticos, sino por vocación social. No obstante, añadió que lo han invitado a ser candidato a la Alcaldía, pero que eso se decidirá el próximo año y que depende de “la gente”, que es “su jefe”.

“Piden plata a contratistas”

Posteriormente, aseguraron varios de los empleados, personas del círculo de confianza del exconcejal que trabajan en la Secretaría, van a sus puestos de trabajo o les escriben en privado para pedirles que asistan. En realidad, de acuerdo con sus versiones, no es una simple invitación. Les han dicho o insinuado que no hacerlo podría repercutir en que no les renueven los contratos el próximo año.

El asunto no se queda en los calificativos de “oportunismo” y se torna más grave tras las denuncias de varios trabajadores de la Secretaría de Educación, según las cuales los están presionando para que contribuyan a las fiestas, no solo con mano de obra, asistencia y likes en redes sociales, sino también con dinero.

De hecho, les han dicho que lleven cinco invitados al evento. Y la indignación se queda corta cuando cuentan lo que sucede en los actos. Una vez llegan, aseguraron, deben buscar a uno de los encargados de la logística (personas de las más cercanas al exconcejal) para firmar una planilla con la que harían el control de quiénes van y quiénes no. Este medio conoció una de las planillas diligenciadas, pero no publica su imagen para proteger a las fuentes.

EL COLOMBIANO le preguntó al exconcejal cuánto dinero ha destinado a las fiestas y de dónde lo ha obtenido. Aunque no dio una cifra, manifestó que el menor de los recursos gastado ha sido el económico, “ya que casi la totalidad de las cosas han sido aportadas voluntariamente”, es decir, los juguetes, la alimentación, el sonido, los artistas, los implementos, el transporte, etc., los han donado amigos y conocidos, según dijo.

¿Adelantó la campaña?

En respuesta a estos cuestionamientos, Corredor le dijo a este medio que sabe que ha generado molestias en algunos sectores, especialmente políticos. “Por supuesto que no es para menos, la aceptación ha sido impresionante y me imagino que les debe dar algo... incluso el expresidente Uribe lo manifestó en una de sus reuniones, pero la verdad eso no me interesa”, dijo y añadió que estas actividades buscan llevar alegría a las familias que más lo necesitan y una Navidad feliz a niños y niñas: “Los oportunistas son ellos que utilizan esto para atacarme políticamente”.

Corredor, quien obtuvo una curul en el Concejo de Medellín en 2019 con el Centro Democrático, renunció a ese partido a mediados de este año, en medio de polémicas con algunos compañeros de la bancada por su amistad y alianzas políticas con el alcalde Daniel Quintero. Desde su salida de la corporación, se dedicó a recorrer barrios con un grupo de personas para analizar la posibilidad de ser candidato.

Hoy no figura como tal, pero lidera el movimiento Medellín Nos Une, que forma parte de un proyecto político y que visibiliza mucho en las fiestas navideñas, una de las razones por las cuales muchos creen que se está adelantando a la campaña electoral, aunque él lo niega.

Con el de ayer son 13 eventos navideños que Corredor y su equipo han realizado en varias partes de la ciudad, casi siempre en los barrios más pobres, donde por esta época pocos se niegan a que les regalen un plato de sancocho, natilla o juguetes. La meta es entregar 50.000 regalos, de los cuales ya lleva unos 30.000.

De cualquier forma, estos eventos los han sabido aprovechar: a las personas también les entregan tarjetas de presentación que por un lado tienen el nombre Medellín Nos Une y la dirección calle 51 # 43-75, avenida La Playa entre El Palo y Girardot, y por el otro, la foto de Albert Corredor con cada una de sus redes sociales.