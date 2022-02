Al detalle, las unidades funcionales de construcción 1 (Bolombolo - Puerto Escondido) y 4 (Camilo C - Ancón Sur) alcanzan una ejecución de 87% y 86%, respectivamente. La 2 (Puerto Escondido - Camilo C) y la 3 (calzada derecha del túnel de Amagá) llegan, en su orden, al 79% y el 73%. Los niveles de ejecución en las dos calzadas del túnel de Amagá, mayor reto ingenieril de la intervención, también registra cifras favorables.

De ambas situaciones, que implican alteraciones en el cronograma original, la concesionaria afirma haber sido eximida de responsabilidad. Los hechos, pese a ralentizar la ejecución de las obras en estos frentes, no han afectado el avance general: el 69,4% exigido por las obligaciones contractuales ya fue superado en 12,7%, según las cuentas compartidas por Covipacífico.

Aunque Pacífico 1 es el proyecto de cuarta generación que más problemas ha tenido para atravesar las montañas de Antioquia, actualmente alcanza el 82% de ejecución, según Mauricio Millán, gerente de Covipacífico. El porcentaje, pese a que todavía no da visos de cierre, es relevante: el plazo ordinario con la ANI está fijado para mitad de 2023, pero el 95% de las obras estaría listo antes de lo esperado.

García, de la ANI, entrega un recuento sobre los avances de la intervención. Respecto al tramo Ancón Sur - Camilo C, que comprende 12 kilómetros, el funcionario sostiene que 3 kilómetros del total estarían listos en el mes de abril de este año. “Se tenían dificultades con unos predios, pero ya están bajo operación del concesionario”.

Otro tema que ha generado expectativa es el intercambiador de Bolombolo, que conectaría a Pacífico 1 con Mar 1, corredor que lleva a las costas de Urabá. La propuesta está en fase de estudios y diseños, según la ANI, pues su financiación y construcción aún están por resolverse. Se sabe que la obra, de aprobarse, entraría en las responsabilidades de Mar 1, pero lo más seguro es que no se concrete previo a la salida del presidente Iván Duque.

Al respecto, desde la concesionaria expresan que la no entrega de 3,2 kilómetros por parte del Invías, en el tramo de Cuatro Palos y Primavera, desembocó en esta necesidad. Y aunque confirman que ya los diseños y una estimación del gasto en la intersección está sobre la mesa, la intervención continúa en evaluación. Dicen que será decisión de la ANI y del Gobierno Nacional, el cual debe asumir la caja.

En este último sector son dos los túneles que ya avanzan en sus fases de estudio y diseño, según la ANI y Covipacífico. Cada uno tendrá una longitud de 800 metros, por lo que hacerlos realidad implicará ajustar la licencia ambiental del proyecto ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), cosa que aún no está a punto.

Así luce la unidad funcional 4, que va desde Camilo C, Amagá, hasta Ancón Sur. FOTO carlos velàsquez

Persisten reparos

En medio de los avances y pendientes, también hay preocupaciones. Estas son ciudadanas en su mayoría y provienen desde Bolombolo y Camilo C. El primero, corregimiento de Venecia, ha sido paso obligado para los viajeros que van y vienen del Suroeste. Con la entrada en operación de Pacífco 1, la troncal del Café, que pasa por este poblado, sentirá la reducción del tráfico y ello resultará en afectaciones económicas para los comercios.

Este reparo, sin embargo, no tiene que ver directamente con el proyecto. Contrario es el caso de Camilo C, en Amagá: allí la comunidad ha solicitado varias obras por afectaciones y, aunque Covipacífico dice que ya atendió un tema de aguas que estaba generando daños en la vía, líderes como Margarita Montoya alegan que no han atendido sus llamados.

Afirma que, a pesar de que el proyecto vial partió en tres el corregimiento y ha dificultado con eso el desplazamiento, propiciando la inseguridad, no han recibido apoyo de la ANI ni de Covipacífico. “De la Anla nos han mandado a una persona, pero él tampoco ha logrado darnos una solución”.

En medio de este panorama, y pese a las proyecciones compartidas por la ANI y Covipacífico, la entrega de algunos de los trabajos para que esta vía entre en operación total podrían tomarse hasta 2025.

Este es el caso de la unidad funcional 4 (retorno de Paso Nivel) y la 1 (contingencia en La Sinifaná) que podría alargarse hasta 2024. Las unidades 2 y 3, que actualmente registran una ejecución menor, estarían listas a más tardar en julio del próximo año.