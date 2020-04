La fauna silvestre conquista el Aburrá durante la cuarentena

Es un fenómeno mundial que se da en todas las urbes confinadas por la covid-19. Por supuesto el Valle de Aburrá, anclado en los Andes colombianos, no podía ser la excepción. De acuerdo al registro del Área Metropolitana (Amva) en esta zona existen 420 especies de aves, 100 de mamíferos y al menos 40 de anfibios y reptiles.

Algunos expertos creen que no nos fijábamos con demasiada atención, pero muchos de ellos ya estaban allí antes de la cuarentena. La fauna silvestre merodea por las calles de la ciudad y, con la disminución del ruido de los motores y de las luces, se aventura a ir más allá de donde antes, cuando había tantos humanos, consideraba inseguro.

Menor presión en el hábitat

“Ahora, en medio del aislamiento, es más evidente su presencia. Incluso ya muchas especies se habían adaptado a las condiciones de la ciudad, pero ahora los animales silvestres de la parte periurbana sienten que bajó la presión y comienzan a explorar más territorios”, explicó Andrés Gómez, profesional del grupo Fauna Silvestre del Amva.

Entonces, no es extraño que en cuarentena estén bajando zorros del cerro El Volador, o de las lomas de El Escobero y Los Bernal. Así mismo las zarigüeyas, que en unidades residenciales con bastante follaje pueden pasearse por las zonas verdes. Gómez recordó que estos animales no atacan, a menos que se sientan amenazados, por lo cual la recomendación es no agredirlos y dejarlos transitar con tranquilidad.

Agregó que además de la inmensa cantidad de aves, por el número de especies que hay en el Aburrá, en la región también pueden verse algunos puerco espines, monos tití y las iguanas, con su lento caminar sobre el cemento para pasar de un árbol a otro.

Juan David Sánchez, docente de Biología y Ecología en la Universidad CES, manifestó que incluso el hecho de que no hayan tantos perros domésticos es un factor para que los animales silvestres adquieran mayor protagonismo.

“Puede ser que no hayan aparecido más, sino que les prestamos mayor atención debido a nuestro cambio de comportamiento. Por ejemplo, quizás ahora escuchamos con mejor oído el canto de las aves”, expresó.

En otras ciudades colombianas pueden verse otros animales en esta época, anotó. Por ejemplo en el Caribe son comunes los armadillos, los osos hormigueros y una variedad de serpientes.