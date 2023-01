El 19 de enero es un día que no olvidarán en el barrio Vallejuelos, al occidente de Medellín. Comenzaba la tarde cuando las llamas se apoderaron de una casa de madera y, ayudadas por el viento, se pasaron a una segunda. Aunque la gente corrió a romper los tubos del alcantarillado para apagar el incendio, fue muy tarde para 20 familias. Algunos lo perdieron todo, hasta los documentos de identidad, mientras otros perdieron parcialmente sus hogares.

Por ejemplo, la familia de Norbairo Giraldo lo perdió todo. Él llegó al barrio hace unos meses con su novia. Compraron un lote con un rancho, al que luego le agregaron una parte en cemento. Norbairo estaba trabajando cuando ocurrió la tragedia. Cuando llegó a su casa encontró a su novia ilesa, por fortuna, pero toda su casa estaba en ruinas.

Según la caracterización, Norbairo necesita tablas de madera para encerrar el lote. Pero hay otras familias que, por ejemplo, requieren de cinco bultos de cemento y de un metro de arena para pegar algunos adobes que ya les regalaron. “Hay 13 familias que lo perdieron todo, que no tienen dónde cocinar ni dormir. Están viviendo con los vecinos. Si esto a ustedes no los toca, yo no sé qué estamos haciendo en el mundo. Necesitamos tejas, ladrillos, cemento. Estas familias necesitan volver a levantar sus hogares”, dice Jaramillo en un video en el que pide ayuda para las familias.