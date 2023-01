“Estoy demasiado feliz y las gallinas también lo están, van felices cacareando por el corral. Yo no me esperaba que pudiera recibir la ayuda tan rápido. Mi esposo y yo habíamos vendido en diciembre un carrito, un Mazda rojo, para poder montar nuestro negocio: eran todos nuestros ahorros. Cuando las gallinas se murieron, no sabía qué hacer y lloraba en las noches”, le relató Arango a EL COLOMBIANO.

Hacia las 8:30 de la noche del 14 de enero Jennifer, su esposo Julio y sus hijos Jimena, Salomé y Andy estaban acostados. A fuera de la finca empezaron a escucharse unas detonaciones de pólvora que, para la familia, en ese momento, no representó afectación.