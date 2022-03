Algunos concejales piden con urgencia la presencialidad. Consideran que el modelo mixto deteriora su labor. Otros, por su parte, insisten en esta modalidad. Creen que cumplir sus funciones no depende de presencialidad o virtualidad. La responsabilidad, en todo caso, es de la mesa directiva. Pero allí hay más desacuerdos que en cualquier lado.

El reclamo de González no es menor. La institución pasa por su peor crisis de imagen desde 2008: solo el 56% de los ciudadanos la ve con buenos ojos —según consolidado de Medellín Cómo Vamos— y el 37% valora como positiva su gestión. Pero ni estos números preocupantes generan consenso en la corporación.

Atribuyó parte de la desfavorabilidad de la institución a la ausencia de los cabildantes, pues muchos continúan sesionando desde la virtualidad. “Me parece increíble que aquí todavía no estemos presentes los 21 concejales”, alegó González en la plenaria del viernes, una de las más importantes del año para hacerle control político a la Alcaldía.

Discordia en la dirección

Uno de los reproches de González el viernes pasado fue para el presidente del Concejo, el conservador Lucas Cañas Jaramillo, a quien le pidió liderar el retorno a la presencialidad total. Sin embargo, el tono no es del todo amable. Consultado por este diario, el vicepresidente relató que la decisión de mantener la modalidad mixta para sesionar no ha sido mancomunada.

“Al doctor Cañas le ha faltado leer el reglamento interno, porque está tomando decisiones sin consultarle a la mesa directiva. Le he dado a conocer mi postura, pero no ha habido espacio de conversación. Él se ampara en la declaratoria de emergencia”.

El recurso que menciona González es la Resolución 304 del 22 febrero de este año, emitida por el Gobierno Nacional. Con esta se extendió la emergencia sanitaria por el covid-19 hasta el próximo 30 de abril. Es decir que, hasta esa fecha, las entidades públicas pueden mantener modalidades de trabajo mixtas.

Este, precisamente, es el documento que invocó Cañas cuando se le consultó por el particular. “Nosotros no podemos violar la norma. Tenemos que hacer una combinación inteligente entre presencialidad y virtualidad”. Sostuvo el presidente que, aunque ha invitado a volver al recinto, no puede obligar a los concejales para que lo hagan. Además, “no puedo transgredir un decreto nacional”.

Si es por Cañas, entonces, la presencialidad total no volverá hasta concluido el tiempo fijado en la resolución. Luis Carlos Hernández, vicepresidente segundo y concejal por el Partido de la U, se suma a esa postura. Indicó que “los concejales están en su derecho” y que no están haciendo “nada ilegal”.