El nuevo rector de la institución es economista de la Universidad del Rosario, especialista en Finanzas Privadas de la misma universidad, Master of Science in Economics de la London School of Economics y Doctor in Business Administration in Higher Education Management de la Universidad de Bath del Reino Unido.

Entre su trayectoria profesional se destacan más de 25 años en el mundo académico: fue rector y vicerrector de la Universidad del Rosario, rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y rector de la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial). En su carrera también ha ocupado roles como docente e investigador universitario y ha sido autor de varios artículos y libros.

Pero su trayectoria no se queda solo en el sector académico. También ha tenido cargos en el gobierno nacional, como el de ministro de Hacienda y Crédito Público y ministro de Industria y Comercio durante la administración del expresidente Iván Duque.

Tras su selección, Restrepo Abondano tiene el reto de mantener el alto reconocimiento que tiene la EIA por su excelencia académica y humana.

“De regreso al papel que más me apasiona: formar personas en la academia y liderar la creación de nuevo conocimiento. Desde el 18 octubre asumiré como rector de la @UniversidadEIA. Trabajaremos en sostenibilidad, emprendimiento, innovación y tecnología con excelencia académica y humana”, manifestó el nuevo directivo en su cuenta de Twitter.