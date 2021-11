Un nuevo capítulo se abrirá este viernes en la confrontación mediática que han sostenido este año el expresidente Álvaro Uribe y el exconcejal Alex Flórez Hernández. Mediante una audiencia de acusación ante la Fiscalía comenzará, formalmente, un juicio en contra del excabildante, por haber incurrido en los supuestos delitos de injuria y calumnia.

La diligencia se dará después de un frustrado intento de conciliación entre las partes, en medio de un proceso que arrancó a correr en febrero de este año, cuando el expresidente denunció penalmente a Flórez Hernández por “vulnerar su integridad moral” a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Quince días antes, el exconcejal había afirmado en esa red social: “Uribe auspició más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, entendible que promueva plantones el día de mayor contagios en toda la pandemia”.

La arremetida se dio en medio de un tire y afloje entre el alcalde Daniel Quintero Calle y el expresidente Uribe. Para esa fecha, el mandatario local decretó un toque de queda por la situación epidemiológica que atravesaba la ciudad y el expresidente mostró su molestia, respaldando un plantón de los comerciantes en contra de esa medida.

Otras afirmaciones

Esta, sin embargo, fue la primera de varias salidas que acaloraron los ánimos en esta querella. En abril de este año, Uribe le pidió a la bancada del Centro Democrático en el Concejo votar negativo el proyecto con el que el alcalde Quintero buscaba transformar el aeropuerto Olaya Herrera en una Empresa Comercial e Industrial del Estado.

Dicha directriz, compartida a través de Twitter, dio pie para otra arremetida del entonces concejal. El 27 de ese mes, previo a que la iniciativa se cayera en segundo debate, Flórez Hernández expresó: “El expresidente dio la orden. ¿Harán caso los concejales? Que triste hacerse uno elegir con miles de votos para tener que hacerle caso al responsable de 6.402 ejecuciones extrajudiciales (...)”.

Después de esta salida, vinieron tres adiciones de la defensa de Uribe por el supuesto delito de calumnia agravada. Dos de estas tuvieron que ver con publicaciones en las que Flórez Hernández trató a Uribe como “el criminal más grande del país” y se refirió a sus simpatizantes como “un imperio de muerte construido sobre la sangre de los colombianos”. Esto enmarcado en un discurso que se ha vuelto común en algunos miembros del movimiento Independientes.

Debido a este panorama, el expresidente se declaró como víctima ante la Fiscalía y, tras no concretarse una conciliación el 24 de mayo de este año aseveró: “Sin ninguna prueba me calumnian (...). Estas apreciaciones y trinos han conllevado a que las nuevas generaciones me traten como un criminal”.

Días antes, Flórez Hernández contrapunteó y expresó en redes sociales que ratificaría ante las instancias judiciales cada uno de sus pronunciamientos. Algo similar le respondió a EL COLOMBIANO, cuando se le consultó por el juicio que comenzará esta semana. “Debo indicar que existe un proceso que está en curso; reiterando que mi defensa tiene estructurada una teoría del caso que se pretende enfrentar a la presentada en la denuncia”.