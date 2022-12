Una evacuación por posibles riesgos en el edificio residencial y comercial Alabama , en el sector Belén Rosales de Medellín, crispó los ánimos en la mañana de este martes. Aunque allí se proyectaba un desalojo preventivo, en la zona hubo renuencia a atender la recomendación de las autoridades y alegaron que el procedimiento no fue comunicado con antelación.

Elementos estructurales, como vigas, y no estructurales, como losas y muros divisorios, no estarían en óptimas condiciones para la habitabilidad del edificio. También se habrían identificado fisuras y grietas, por lo que meses atrás se propuso la caracterización de quienes viven y trabajan en Alabama. El proceso, sin embargo, no se ha concretado, según la Inspección de Policía.

“Se ofició a la Secretaría de Inclusión Social para dar cumplimiento al proceso de caracterización, obteniendo como resultado la negativa del ingreso y la imposibilidad de adelantar la tarea de caracterización, sensibilización y acercamiento de la oferta institucional”, dijo la Inspección. Solo tres propietarios permitieron este proceso.