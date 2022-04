“Sí. Sería un hito por una razón: muchos de los medicamentos que se han usado para tratar la enfermedad han fracasado, porque los hemos usado demasiado tarde. Hay que usarlos en pacientes sanos, que van a enfermar, y no en enfermos. Esa podría ser la mayor conclusión que saquemos de este estudio. Sería una noticia internacional: de primera página en The New York Times. Y Antioquia ha sido ese laboratorio”.

“Tenían que ser jóvenes, sanos. Las mujeres y los hombres que entraban al estudio, por ejemplo, no podían tener hijos en todo ese periodo porque no sabíamos si el medicamento podía afectar el semen o el proceso de gestación. Debían venir a visitas quincenales y chequeos cada seis meses, que implicaban tiempo y dedicación. Muchas personas no aceptaron por el trabajo o porque querían tener hijos en ese tiempo”.

“Aplazar la enfermedad o prevenirla, una de las dos. Puede suceder que los participantes no se enfermen, o que se demoren para enfermarse. Y la manera de saber si tenemos éxito es si la mayoría que desarrolla síntomas durante el estudio pertenece al grupo placebo. Si los síntomas se presentan en los dos grupos, y en las mismas proporciones, quiere decir que el medicamento no ha servido”.

¿Cuánto costó el estudio?

“Costaba inicialmente 100 millones de dólares, que fueron aportados en su mayoría por el laboratorio Genentech. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos puso 15 millones de dólares, igual que el Instituto Banner, que logró aportes de fondos de beneficencia y otras organizaciones. Pero eso era para una prueba de cinco años, como se extendió a ocho años y tres meses, salió en más de 150 millones de dólares”.

¿Por qué se extendió?

“Se amplió porque no se cumplió la meta inicial de incorporar a 300 participantes. Entonces, había un temor de que si se cerraba el estudio a los cinco años, sin tener la muestra suficiente, de pronto fracasaba. No porque el medicamento no sirviera, sino por un número insuficiente de participantes. También porque tuvimos tres tipos de aplicación de dosis durante la prueba: una baja subcutánea, luego una alta, y la más reciente fue una intravenosa alta. La manera de compensar eso fue ampliando el tiempo del estudio”.

Este estudio ha avanzado en medio de un apoyo a la ciencia que todavía es precario en el país, ¿qué decir sobre eso?

“Este proyecto no lo podía financiar Colombia, así de sencillo. Los 150 millones de dólares que costó equivalen al presupuesto de investigación nacional. Uno diría que podría haber más apoyo, pero realmente el respaldo fundamental es todavía internacional. Por la magnitud, esto era algo imposible, por eso digo que hemos hecho posible lo imposible. Pero, independientemente de que el medicamento sea eficaz o no, ya tenemos pruebas en cola con otros medicamentos. Ahora, estamos puliendo, corrigiendo, ingresando lo que faltaba a la base de datos para cerrarla y que los estadísticos comiencen con los análisis. Si tenemos éxito en esto, la puerta se va a abrir de par en par”.

¿Cómo comenzó su interés por el alzhéimer?

“Yo tenía mucho interés por las afasias y los problemas del lenguaje producidos por lesión cerebral, pero no por el alzhéimer. Haciendo la residencia en neurología me tocó recibir un paciente de 47 años con demencia. Me impactó mucho, era muy joven y tenía demencia senil. Su familia había sufrido lo mismo: hice la genealogía y vi que era hereditaria. Me fui para Belmira a reconstruir las historias de esa familia. Publicamos un artículo sobre el tema en 1986, pero yo todavía no sabía si era alzhéimer o no. A raíz de eso, Ken Kosik, un neurólogo de Harvard, vino a Medellín y me contactó. Ahí comenzó todo. Empezamos una colaboración y esta fue creciendo hasta el año 2010, cuando The New York Times reconstruyó la historia y así la conoció todo el mundo. De esa forma se dispararon todas las opciones y cambió la historia. Empezó la época dorada de las investigaciones del Grupo de Neurociencias de Antioquia: financiadas, sin la penuria de las de bolsillo propio”.

¿Cuál es el impacto actual de la enfermedad en Antioquia?

“El 1% de las personas mayores de 65 años tiene alzhéimer, y esa cifra se duplica cada cinco años. No hay diferencia entre el alzhéimer esporádico del departamento y el resto del mundo. Sí hay diferencias en el genético: Antioquia y Colombia tienen la mayor prevalencia de esta mutación de la enfermedad. No sabemos si es porque acá hay una condición especial o porque la hemos buscado, pues en otros países de Latinoamérica —como México— ya se han empezado a encontrar familias muy grandes, similares a las de acá”.

Usted dice que la tarea para encontrar la cura es de todos...

“Sí. Necesitamos que la comunidad participe en las investigaciones. Este API no hubiera sido lo mismo con los 300 voluntarios requeridos; podríamos haber terminado tres años antes y ya sabríamos si el medicamento servía o no. La responsabilidad no es solo de los investigadores, es tarea de todos”.