El ministro Guillermo Reyes expresó que “como es un número elevado de personas que requieren el documento, hemos programado un proceso que se hace de una manera organizada y se estableció un pico y cédula para que no se congestionen los centros”.

Las iniciativas pasan por unificar los procesos en algunas escuelas de conducción y hacer más rápido el proceso en las secretarías de movilidad, incluso ampliando su capacidad y ubicando nuevos puntos para que el trámite no sea cuestión de todo un día.

Con cerca de 5 millones de licencias por renovar en todo el país antes del 30 de junio de 2023, en Antioquia solo se han renovado 106.503 de estos documentos este año. Ante este panorama y la costumbre de dejar todo para última hora, entre las escuelas de conducción y algunas de las secretarías de movilidad desarrollan estrategias para que cuando se presente la estampida de personas necesitadas por este documento, no haya colapsos.

Pero esto no aplicará para todos los centros de reconocimiento, por lo que algunos conductores deberán hacer los exámenes por un lado y posteriormente ir a las secretarías de movilidad para sacar la licencia de conducción.

El secretario de Movilidad de este municipio, Juan José Orozco, señaló que para facilitar el proceso, además de contar con las sede principal y la ubicada en el Centro Comercial Viva, también habilitaron un punto en el parque principal, “para que las personas se acerquen con todo listo y sea un trámite ágil, para evitar las congestiones”.

En Itagüí, Medellín y Bello afirmaron que cuentan con la capacidad suficiente para atender la cantidad necesaria de gente interesada en renovar este documento, aunque ahora el flujo de personas que lo han solicitado es muy bajo ante la costumbre del colombiano de dejar todo para última hora, tal como lo expresaron el secretario Orozco y el representante de Asedan.

Sin embargo, el pico y cédula no es una camisa de fuerza y quienes decidan sacar el pase antes de la fecha que le toque o después de la misma, antes del 30 de junio, no tendrá inconvenientes y no se verá abocado a una sanción económica, lo cual sí sucederá a partir del 1° de julio del año entrante, aseguró Quintero.

Pero para evitar los cuellos de botella, el secretario de Movilidad de Envigado pidió mayor agilidad y rigurosidad a cada uno de los Centros de Reconocimiento en los exámenes a cada conductor para evitar rechazarlos y generar demoras en este trámite.

Todos los implicados en esta labor coinciden que es importante que la gente, más allá del pico y cédula o cualquier otra estrategia, no espere hasta el último día para sacar su nueva licencia, para evitar que se arme un taco al hacer este proceso.