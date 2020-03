Este es el pico y placa que rige a partir de hoy

A pesar de que la calidad del aire no mejora, según los reportes del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá —Siata—, la medida de pico y placa regresa hoy a los horarios convencionales en nueve de los 10 municipios del Área Metropolitana, de 7:00 a 8:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

El único municipio que no se acoge a la medida es Girardota, que el pasado fin de semana decidió levantar por completo el pico y placa, exigiendo controles a las fábricas.

La decisión de las autoridades responde a la emergencia sanitaria y declaración de calamidad pública departamental por causa del Covid -19, y a las determinaciones del Ministerio de Salud, que solicita evitar aglomeraciones de personas en conciertos, eventos deportivos, culturales y el transporte público. Así, el Área Metropolitana mantiene hoy el Estado de Alerta por contaminación atmosférica y conservará las medidas pertinentes de este nivel solo para vehículos de carga y volquetas.

Estos vehículos tendrán restricciones de seis dígitos en la circulación durante los horarios de 5:00 a 10:00 a.m. y de 4:00 a 8:00 p.m. y los modelos menores o iguales a 2009 no podrán circular entre las 5:00 a.m. y 9:00 p.m.

Según el decreto 0359 de 2020 de la Alcaldía de Medellín, los vehículos particulares tendrán medida de pico y placa para cuatro dígitos de lunes a viernes. La otra novedad es que habrá restricción para las motos de dos y cuatro tiempos, con dos dígitos en el horario habitual (sin contingencia ambiental). Los taxis estarán exentos de la medida de pico y placa en el municipio de Medellín. La medida se extenderá hasta el 30 de mayo.

No habrá vías exentas, pero sí quedan por fuera de la restricción los vehículos para la atención de emergencias o que presten atención médica, los vehículos eléctricos, los vehículos que usen gas natural vehicular y las motocicletas destinadas a la entrega de domicilios o mensajería.

El Área Metropolitana indicó que las medidas para el transporte de carga y demás vehículos estarán susceptibles a cambios según los informes técnicos y recomendaciones del Siata o las consideraciones nacionales y departamentales respecto a la prevención de contagio del Covid-19.

Al cierre de esta edición, 16 estaciones de medición se encontraban en naranja (dañina para grupos sensibles), una en rojo (dañina para la salud) y una en amarillo. La estación que se encontraba en rojo es la de la institución educativa Ciro Mendia en Aranjuez, que marca 57 microgramos por metro cúbico de PM 2.5. .