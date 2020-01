La de Estamos Listas, concejalía colectiva

Cuando era menor de edad, Dora Saldarriaga caminaba todos los días dos horas para ir desde su casa en la vereda Piedras Blancas hasta su escuela, la Idem Santa Elena.

Ahí vivió y entendió las desigualdades de la ruralidad de las que todavía habla. Hoy, luego de tres semanas de la instalación del Concejo, esta abogada constitucionalista emprende un nuevo camino porque debuta en la corporación y funge como vicepresidenta primera. Además, enfrenta el reto de ser vocera de un movimiento político feminista que empezó con 40 mujeres, ahora tiene más de 2.000 integrantes y que sacó 28.070 votos en las pasadas elecciones.

Usted es una de las caras nuevas del Concejo, ¿cómo llega a la política?

“Las mujeres siempre hemos sido muy políticas, pero muy pocas nos habíamos acercado a lo político electoral. En mi trayectoria en defensa del territorio en Santa Elena y luego como docente en Unaula tuve activismo, pero todo inició cuando un grupo de amigas convocan a una reunión y plantean la idea de un movimiento político de mujeres porque veníamos de la pérdida del plebiscito y, en medio de la desesperanza, pensamos que había que llegar a los espacios de poder a debatir. Nos comenzamos a conformar en círculos de confianza y llegamos a ser 2.039 mujeres, me postulé en votación interna y quedé de primera, no había vuelta atrás”.

¿Cómo ha sido ese choque expectativa vs realidad?

“Hay una cosa muy bonita y es que le apuntamos a una concejalía colectiva. Todas las candidatas (Estamos Listas) van a pasar por la unidad de apoyo y yo soy una vocera. Mi equipo somos todas y no hay una diferenciación de la concejala encerrada en el recinto y el resto. Es muy diferente lo que uno piensa a estar en decisiones que hay que tomar ya. Hay temas políticos a los que hay que hacerles análisis en contexto, con prioridad, y decidir so pena de lo que puedan decir los electores. Ha sido de adaptación porque vengo de la academia donde los tiempos son más prolongados. Aquí es ya o ya y tiene consecuencias”.

¿Qué piensa de Juliana Martínez, la nueva secretaria de la Mujer de Medellín?

“Creo que es una mujer muy preparada, con un alto perfil y que sabe del tema de género porque no por ser mujer se sabe necesariamente del tema. Creo que le va a apostar a cerrar brechas, que va a transversalizar dentro de la Secretaría y que viene con apuestas de avanzar y cualificar. Nosotros propusimos un mecanismo para elegirla que finalmente no se dio por tiempo y no quisimos postular a nadie”.

Y los retos de la secretaría...

“Necesita dos cosas claves: que le aumenten presupuesto y que le den la posición política para no ser el patito feo de la administración. Las secretarías que tienen más plata tienen más visibilidad política y ahí está parte de la explicación. Esos serán los principales retos del alcalde si quiere cerrar brechas. La Alcaldía pasada le bajó a más no poder el presupuesto a la Secretaría lo que generó la reducción de programas en terreno”.

La Alcaldía reportó 49 asesinatos de mujeres en 2019 (alza del 20%). ¿Qué hacer?

“Creamos una comisión accidental para hacerle seguimiento a las violencias contra las mujeres. Los feminicidios se pueden evitar, solo que el enfoque de seguridad que ha tenido la ciudad ha sido más para el tema del patrimonio. Para atacar los homicidios se sectoriza dónde hay más, cuáles son las bandas y atacan ese contexto, pero los feminicidios no se pueden combatir así porque puede ser cualquiera y no indica posición social. Las medidas de protección tienen que funcionar porque muchos de los feminicidios que ocurrieron el año pasado tenían medidas de protección entonces lo que falló fue el Estado. Hay 62.000 medidas vigentes por violencia intrafamiliar y no hay un sistema que le haga seguimiento. La norma está, pero las instituciones no conversan. En las violencias sexuales hay que revisar cómo se tipifica y por qué no denuncian más mujeres. Necesitamos voluntad política”.

Entrar a la coalición de gobierno fue polémico. ¿No es muy raro, por ejemplo, compartir coalición con un concejal que avala el Mira?

“Nos costó un debate gigante decidir. Cuando hablamos con Quintero le planteamos que estaríamos en la coalición no por puestos para que recibieran cargos y eso marca una diferencia. Le dijimos que necesitábamos un proceso para elegir la secretaria de la Mujer, pero no dio tiempo; paridad en el gobierno (cumplió) y unos temas en el plan de desarrollo. Esa coalición no significa subordinación y eso lo tenemos claro”.

¿Han sugerido nombres para cargos en la Alcaldía?

“No, la claridad dentro del movimiento es que ni solicitamos ni aceptamos cargos, pero sí pedimos programas. Yo me quiero reunir con todos los despachos a decir que faltan muchos temas y que trabajen con los que ellos quieran. Conozco mujeres muy valiosas, pero no hemos hecho una sugerencia de nombres”.

Otra de sus grandes luchas es la ruralidad. ¿Cómo fortalecer los corregimientos?

“Haré operación sirirí con eso. El 70 % del territorio es rural y se produce el 3 % de los alimentos que consumimos y ahí hay una oportunidad. Una de nuestras propuestas es desarrollar un programa de agricultura sostenible. Los corregimientos están muy olvidados y lo poco que se potencian es con un direccionamiento no concertado”.