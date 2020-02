Este fin de semana, pico y placa por alerta ambiental en el Aburrá

​Se realizará la restricción a vehículos particulares y motos 2T y 4T en los mismos dígitos, a los modelos anteriores o iguales a 1996 en el horario de 5:00 a.m. a 21:00 horas. Se realizará la restricción de camiones y volquetas en los mismos dígitos, a los modelos anteriores o iguales a 2009, en el horario de 05:00 a.m. a 21:00 en toda la jurisdicción del Valle de Aburrá.​

Es decir que no solo aumentará el número de vehículos con la restricción el viernes si no que la medida regirá tanto el sábado como el domingo.

En la tarde de este jueves el Siata reporta la presencia de cantidades elevadas de partículas contaminantes PM 2,5 (color naranja) en 8 de las 22 estaciones de medición de calidad del aire del Valle de Aburrá. Las 14 restantes están en amarillas, pero las proyecciones para los próximos días no son buenos por lo que se decretó la medida ambiental.

“El pronóstico de lo que teníamos para mañana (viernes) y el sábado indica que la situación meteorológica no va a ser favorable y combinada con la situación vehicular iba a ser más crítico. Así se reducen las probabilidades de llegar a rojo. Pero no estamos en rojo. La lluvia de esta tarde no es nada favorable”, indicó Carlos David Hoyos, director del Siata (Sistema de Alerta Temprana).

Por su parte Juan David Palacio, director del Área Metropolitana, explicó que son decisiones oportunas porque afectan la salud de mucha gente:

“Previamente hablé con Fenalco para cambiar el estado. Un pico y placa más fuerte sábados y domingos y seis dígitos. Están basadas en el poeca, las decisiones están basadas en un plan de junta metropolitana de la administración anterior y por supuesto que le vamos a hacer ajustes. Tampoco es una situación de pánico”, declaró.

El Área Metropolitana confirmó además que, si las condiciones no cambian por factores externos como incendios de gran magnitud, no habrá restricción a las ciclovías dominicales.



Recomendaciones a la ciudadanía



- Utilizar el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, SITVA.

- Compartir vehículo con otras personas.

- Evitar el uso del vehículo particular y la moto para trayectos cortos.

- Utilizar los paraderos de buses autorizados para no obligar a los conductores a detenerse en cualquier sitio.

- Planee su recorrido para hacer más cosas en un solo viaje.