Con motivo de los desfiles de Colombiamoda, evento que se realizará en Medellín del 26 al 28 de julio, habrá restricciones en dos puntos de la ciudad para facilitar el desarrollo de algunas pasarelas.

Este martes 26 de julio, la calle 4 Sur, entre las carreras 43C y 50C, sobre el puente vehicular Gilberto Echeverri Mejía (calzada norte), se cerrará parcialmente desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Luego de esa hora y hasta las 2:00 a.m. del miércoles 27 de julio, el cierre será total, con motivo del desfile The True Walkers por True + Johnnie Walker.